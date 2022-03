Condoléances : Serigne Bass Khadim Awa Ba et sa délégation chez le ministre Moussa Baldé.

Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba s’est rendu ce dimanche à la Cité Aliou Sow, chez le ministre Moussa Baldé. Le marabout de Gouye Mbind est allé présenter ses condoléances au ministre de l’agriculture qui, on le sait, a perdu sa mère il n’y a pas longtemps.Il était accompagné d’une délégation composée de Serigne Dame Mbacké, Serigne Modou Mbacké « Dindèye », Serigne Moustapha Mbacké « Sam Ndoulo » et de l’homme d'affaires Gaston Mbengue.Cette visite de solidarité a été saluée par le ministre Moussa Baldé. Surtout que le marabout a témoigné également de l’excellence des relations entre lui et ce dernier.Pour rappel, Aïssatou Sow, la mère du ministre Moussa Baldé est décédée, le 19 février dernier, au village de Saré Mamadou Coundoul, communément appelé Témento Samba, dans la région de Kolda.