Condoléances OTD : Son dernier message porté par El Hadj Mansour Mbaye

C’est un message de remerciements et de reconnaissance que le défunt SG du Ps a transmis à son fils Birame Dieng et exprimé par le président des communicateurs traditionnels El Hadj Mansour Mbaye. OTD a rendu hommage au chef de l’État et lui témoigne ses plus sincères remerciements. Le commis d’État a aussi salué le Parti Socialiste qu’il a dirigé jusqu’à son dernier souffle avant de lui recommander de poursuivre sa collaboration avec le Chef de l’État, Macky Sall. Le défunt président du Hcct a dans la foulée rendu grâce à ses épouses, ses enfants et à sa famille. Il les appelle surtout à s’unir dans un élan de solidarité et d’entraide confiera El Hadj Mansour Mbaye. OTD n’a pas omis de remercier ses proches, amis et sympathisants et tout le peuple sénégalais.