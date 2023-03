Conditions des travailleurs de la justice : l’UNTJ décrète une grève totale de 72h renouvelables à partir de ce mercredi

La messe est dite du côté des travailleurs de la justice regroupés autour de l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice ( UNTJ). Après leur alerte du 11 mars dernier, l’union compte franchir un palier en décrétant une grève totale de 72h renouvelable. Cette initiative de revendications des travailleurs de la justice débute à partir de ce mercredi 22 mars jusqu’au vendredi 24 mars 2023.







Ce mouvement de grève fait suite aux rencontres entre le secrétariat exécutif national de l’UNTJ et secrétaire général du ministère, le directeur des services judiciaires et le directeur de cabinet du ministre de la justice. Mais celles-ci ont abouti finalement à cette prise de décision sur laquelle le syndicat compte donner plus de précisions lors de sa conférence de presse prévue ce jeudi au siège de la CNTS/FC.