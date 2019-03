Conditions de vie des femmes de ménage : Les acteurs civils se penchent sur la question

Amnesty International Sénégal, les femmes leaders des principales centrales syndicales et la responsable de l’Association des domestiques de maison se sont penchés sur les difficiles conditions de vie des femmes, notamment celles des femmes domestiques.

Un panel a été organisé, ce vendredi, à cet effet. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme. Lors de cette rencontre, les panélistes ont mis à nu les difficultés auxquelles se confrontent les femmes dans le milieu socio-professionnel. D'où le thème : ’’les femmes dans le milieu du travail, enjeux et défis’’.



Prenant parole, la représentante d'Amnesty International est revenue sur l'historique des systèmes de protection des femmes au niveau national. Selon elle, malgré cet arsenal juridique, certaines femmes continuent de subir des violences.





Aminata Diagne de la Cnts, quant à elle, s'est prononcée sur l'évolution constante des femmes dans le milieu du travail. Ensuite, sur les enjeux du travail de la femme impactant l'aspect sociétal, politique et économique. Elle a aussi évoqué certains problèmes liés à une prise en charge de leur propre carrière, l'inaccessibilité des femmes au poste de responsabilité et aussi l'absence de femmes syndicalistes. Mme Diagne a exhorté ses paires à s'engager davantage dans les luttes contre la violence.





Daba Ndour, présidente de l'association des femmes domestiques qu'elle dirige depuis 20 ans, a mis l'accent sur les difficiles conditions de vie des femmes domestiques et évoqué la discrimination qui sévit dans ce secteur, tout comme les stratégies pouvant contribuer à y remédier. Pour terminer, Mme Daba Ndour sollicite un centre de formation pour outiller davantage ces femmes domestiques.



Awa Wade, syndicaliste, a axé son discours sur les disparités entre les hommes et les femmes. À travers des statistiques, elle soutient que 65,4% d'hommes sont en activité contre 47% de femmes. 17,8% de femmes contre 8,1% d'hommes sont au chômage.