Condition de détention des prisonniers de Matam : Mamadou Saliou Sow se dit satisfait.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Justice, chargé de la promotion de la bonne gouvernance et des droits humains, Mamadou Saliou Sow, s’est dit satisfait des conditions de détention qui prévalent à la Maison d’arrêt de Matam qui accueille 220 pensionnaires.





"Il n’y a pas beaucoup de détenus parce qu’ils sont au nombre de 220 et quand on regarde par rapport à la norme concernant le nombre de détenus dans les prisons, celle-ci est dans les limites et donc c’est une satisfaction", ajoute-t-il.







M. Sow a visité jeudi la prison de Matam "pour voir les conditions de travail des agents pénitentiaires, mais aussi les conditions de détention de ces détenus".







"Les détenus nous ont fait comprendre que l’administration pénitentiaire, notamment le directeur de la Maison d’arrêt est en train de faire un excellent travail et aussi d’humaniser cet espace et fait également tout le nécessaire pour les mettre dans les meilleures conditions".