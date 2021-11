Condamné pour abus de biens sociaux : la lettre de Kabirou Mbodje au ministre de la Justice

Paris le 24 Novembre 2021

Monsieur l’Inspecteur Général

De l’Administration Judiciaire (IGAJ)

Dakar - SENEGAL



Monsieur l’Inspecteur,



Je viens respectueusement vous saisir de la situation d’injustice criarde

dans laquelle je pense avoir été mis par deux procédures inédites et deux

décisions rendues par le Juge Amath SY de la 3ème Chambre du Tribunal

Correctionnel Hors Classe de Dakar.



➢ La première affaire qui a déjà été jugée a été initiée par une société de droit

Anglais dite TAP TAP SEND pour un prétendu abus de confiance dont

serait rendue coupable la société WARI SA, et en ma qualité de prétendu

Directeur Général j’ai été condamné à une peine de six mois

d’emprisonnement avec sursis et 1 Milliard 500 Millions de francs de

dommages et intérêts, solidairement avec la société Wari SA .

Le compte rendu de mon avocat présent sur l’audience a été le suivant : « Le

Tribunal a refusé que je soulève des exceptions au motif que le prévenu n’étant pas

présent, que donc je ne pouvais pas prendre la parole en son nom. »

Pourtant, un dossier a bien été déposé sur lequel le juge Amath SY s’est prononcé

en rejetant l’argumentaire décliné sous le couvert du civilement responsable.

En effet, des documents produits par nos conseils et par le plaignant lui-même,

il apparaît clairement que la convention qui lie la société Wari SA à la société TAP

TAP SEND prévoit une clause d’arbitrage donnant compétence aux juridictions

anglaises avec application du droit Anglais en cas de litige sur l’interprétation ou

la mise en œuvre de ladite convention, violant la règle d’incompétence;

Qu’au moment de la survenance des faits qualifiés de délit, la société Wari SA

avait, de notoriété publique, un autre Directeur Général. Or, c’est en cette fausse

qualité qui m’a été attribuée que j’ai été cité et condamné, avec donc erreur sur

la personne;

Que la société Wari SA est régulièrement domiciliée au Togo et n’a aucune

présence légale ou représentation au Sénégal, violant la règle de compétence

territoriale;

Que cette même société TAP TAP SEND, avait déjà saisi les juridictions civiles du

Sénégal pour les mêmes faits allégués violant ainsi la règle « una via electa ».

Le Juge par un raisonnement surprenant et incompréhensible à cru devoir rejeter

ces exceptions, conduire la procédure et rendre une décision de condamnation.

Qui plus est, le juge m’a condamné solidairement avec Wari SA alors même que

cette solidarité n’a pas été demandée par les avocats de la plaignante.

Sauf erreur de ma part, il y a à ce niveau de graves erreurs d’interprétation des

éléments de la cause, puisque dans l’entendement que je partage avec beaucoup

de juristes que j’ai consultés, la décision rendue n’a aucune base légale voire est

un abus de pouvoir.



➢ S’agissant du dossier qui m’oppose à d’anciens employés Messieurs Seyni

CAMARA, Cheikh TAGUE, Malick FALL et pour lequel j’ai été renvoyé

devant la même Chambre du Tribunal Correctionnel, et le même juge

Amath SY, pour abus de confiance, les choses sont encore beaucoup plus

tranchées.

En effet, mon avocat a produit, pour les mêmes faits, entre les mêmes parties, et

pour la même période, un mémoire écrit assorti de documents justificatifs et

notamment d’un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre d’accusation et d’un

arrêt de la Cour Suprême rejetant le pourvoi initié contre ledit arrêt.

Ici comme dans la précédente affaire, au motif que je n’étais pas présent, le Juge

Amath SY a refusé la parole à mon avocat.

Plus grave encore, il a déclaré qu’il ne tiendra pas compte du dossier déposé,

alors que pourtant les décisions qui sont produites, lui sont connues, sont

irrévocables et s’imposent à tous et doivent même être relevées d’office par le

Tribunal.

Mes avocats ont saisi le Juge Amath SY pour demander un rabat du délibéré

initialement prévu le 10 novembre, pour pouvoir plaider même en mon absence

sur la base du droit international qui énonce le droit de toute personne à un

procès équitable quand bien même elle ne serait pas présente, ce qui

irrémédiablement conduit à donner la parole à son avocat.

Des décisions rendues par la juridiction internationale à ce propos sur la base

de conventions signées par le Sénégal ont été communiquées au Juge pour

demander le rabat du délibéré.

Malheureusement, à l’audience du 10 novembre dernier, le Juge Amath SY s’est

contenté de proroger son délibéré à l’audience du 24 novembre en l’assortissant

de cet avertissement : « Si à ladite date Kabirou MBODJE ne se présente pas, le

délibéré sera vidé et le jugement rendu par défaut réputé contradictoire. »

Entre temps mes avocats on a nouveau saisi le juge sur le fondement de l’article

401 du CPP du Sénégal qui permet à un avocat de plaider pour le compte de son

client même en l’absence de ce dernier lorsqu’il s’agit de soulever des exceptions.

Une jurisprudence du tribunal correctionnelle de Dakar a même été visée et

l’intention déclaré de mes avocats était effectivement de s’en tenir uniquement

aux exceptions.

Malheureusement, le juge a cru, encore une fois, devoir rejeter cette demande et

entrer en voie de condamnation contre moi pour un prétendu Abus de Biens

Sociaux en allouant aux parties civiles la somme de 5 milliards de FCFA.

Ainsi non seulement il n’a pas été tenu compte des décisions de non-lieu de la

Chambre d’Accusation et de la Cour Suprême qui s’imposent à lui, mais encore

de la tendance des juridictions internationales sur les conditions d’un procès

équitable et enfin des dispositions pourtant claires du CPP.

Pour couronner le tout, après avoir jugé que serais coupable non pas d’abus de

confiance mais d’ABS le juge SY me condamne à payer, en lieu et place de la

société qui en serait victime, des personnes qui au mieux n’auraient subi qu’un

préjudice indirect.

En définitive, je pense que, a tous les niveaux, mes droits n’ont pas été respectés

malgré les efforts de mes avocats qui ont tout fait pour apporter les éclairages

nécessaires, et qu’il y a eu violation répétée de la loi.

En vous remerciant de l’intérêt que vous voudrez bien réserver à la présente, et

dans l’espoir d’une réaction urgente au vu de la gravité des conséquences sur ma

personne, je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur, l’assurance de ma parfaite

considération.



Kabirou MBODJE

P.j : (joindre les pièces)

- Contrat TAP TAP

- Jugement TAP TAP SEND

- Requête saisie conservatoire

- Radiation Wari RC

- Domiciliation Wari Togo

- Publicité sur nomination de James Bittaye en qualité de DG de Wari

- Arrêt chambre d’accusation

- Arrêt cour Suprême

- Mémoire en date du 4/02/21

- Chronologie des faits

- Lettre demande de rabat en date du 27/10/21

- Lettre demande de rabat en date 17/11/21