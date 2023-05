Condamnation du leader de Pastef : Aïda Mbodji renouvelle son soutien total

Elle est toujours égale à elle-même. L'ancienne députée et avocate parlementaire du leader de Pastef Les Patriotes a confirmé sa position de défenseur du leader de Pastef. Formelle, elle rassure Ousmane Sonko de sa loyauté et son soutien total.



" Ousmane Sonko a mon soutien total et entier. Ma volonté et ma détermination de le défendre n'ont bougé d'un iota et ne sauraient bouger d'un iota. Les sénégalais sont conscients que Ousmane Sonko est victime d'une cabale politique..." rappelle Aïda Mbodji.