Condamnation de Khalifa Sall : « Le peuple doit se dresser contre l'arbitraire et une justice à deux vitesses » (Abdoulaye Fall, PTP)

Après la condamnation du maire de Dakar, M. khalifa Sall les langues continuent à se délier, La dernière en date est celle de Abdoulaye Fall porte-parole du parti des travailleurs et du peuple (PTP). Pour lui, il ne fait aucun doute que ce procès est « un procès politique qui cherche à éliminer de potentiels adversaires pour la présidentielle de 2019. Cette condamnation est de trop », a déclaré M. Abdoulaye Fall à l'issue du procès du maire de Dakar. Poursuivant ses propos, il estime que « le peuple doit se dresser contre l'arbitraire et une justice à deux vitesses. » Il estime que « l'histoire a donné raison à tous ceux qui doutaient de cette justice à deux vitesses. » Le porte-parole du parti des travailleurs suggère la mise en place d'un front commun de l'opposition pour administrer « une réplique sanglante à ce régime finissant. »

Pour le camarade de Me El Hadj Diouf, les politiciens doivent quitter les salons luxueux et s'engager dans cette bataille qui fera date dans l'histoire du Sénégal. Il n'exclut pas un 23 juin bis. " Le peuple sénégalais n'a pas élu ce régime pour utiliser la justice à des fins politiques. Pourquoi les rapports de l'OFNAC de l'année 2016 et 2017 ne sont pas encore publiés, il doit chercher les voleurs dans son propre camp », lâchera-t-il.

Cependant, le porte-parole du PTP lance un appel aux chefs religieux et coutumiers avant qu'il ne soit trop tard, « de ne pas transformer leurs yeux en cicatrice face aux dérives abracadabrantes et accablantes du pouvoir exécutif qui utilise la justice et le code électoral comme bras armés pour anéantir de potentiels adversaires politiques