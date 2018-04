Concurrence déloyale des chinois : L’association des couturiers fait de graves accusations et alerte les autorités.

L’association des couturiers et créateurs du Sénégal (CAS) a tenu une conférence de presse ce mercredi 18 avril dans les locaux de la maison de la presse. Elle avait pour but de dénoncer la concurrence déloyale qu’ils subissent de la part des chinois. Qui, selon le secrétaire général de l’association des couturiers, « inondent le marché avec des tissus importés dont la qualité laisse à désirer. Pire encore, ces tissus pourraient présenter des risques sanitaires pour les usagers, vu les matières et produits chimiques utilisés... »



À cela s’ajoute le projet d’implantation d’une usine textile chinoise qui se profile à Diamniadio. Lequel projet est contesté par les couturiers qui craignent que cela soit le début d’une invasion du marché par les chinois. De fait, Amadou le vice-président de ladite association a tiré la sonnette d’alerte et appellent les autorités en charge du secteur de les impliquer dans le processus d’élaboration de ce projet.