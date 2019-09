Concrétisation des Projets de MEDINA BAYE : La "Fayda" entame la levée de fonds

L'initiative était déclenchée le 17 Février à Medina BAYE (Kaolack), mais ses racines se trouvent à l'epoque de Cheikh Brahim Niass.



Les fidèles ainsi que tous les Moukhadam se sont réunis ce matin à Dakar sous la présence de Cheikh Mamadou Al Amine (Baba Lamine Niass, fils de Mawlana Cheikh Al Islam), pour perpetuer l'oeuvre de BAYE NIASS dans le Saloum et particulièrement à Médina Baye.



Cette oeuvre consiste, cependant à regrouper, de manière spontanée, volontaires des fonds, et de participer financièrement et matériellement aux différents projets qui engagent le travail de Médina Baye.



Selon Cheikh Mahi Cissé « la ville a plisieurs projets et chaque projet a quelqu'un qui le pilote. Cependant, la levée de Fonds que nous avons entamée, consiste à assister tous ces projets de Médina Baye, car tout fidèle sait ce qui existe réellement à Medina ».



Ce matin donc, à Dakar, les fidèles et tous les volontaires, érudits et fils de Baye Niass ont commencé à donner des fonds qui seront collectés pour le bénéfice de la ville sainte de Médina Baye.



L'initiative appelle cependant tous les fidèles de la Fayda de tous les horizons à venir s'impliquer dans cette noble oeuvre quelque soit leurs possibilités pour soutenir l'oeuvre de Baye Niass qu'il a entamé depuis 1972.