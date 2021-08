Concours général : le Ministre de la Femme ravie des résultats des jeunes filles lauréates (Communiqué)

Son Excellence, Monsieur Macky SALL Président de la République a présidé la traditionnelle et prestigieuse cérémonie de remise des prix du concours général le 17 août 2021.



L’édition de cette année est marquée par les résultats exceptionnels obtenus par Mademoiselle Ndèye Awa SARR de la Maison d’Education Mariama Bâ de Gorée désignée meilleure élève du Sénégal et par les sœurs jumelles Aminata et Ramatoulaye DIAW qui, malgré leur très jeune âge (13 ans), ont réussi à obtenir le Baccalauréat et vont ainsi, grâce au Chef de l’Etat, bénéficier d’une bourse d’excellence.



Ces excellents résultats viennent, encore une fois, confirmer les bonnes tendances notées depuis la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent qui place le développement du capital humain et plus particulièrement la scolarisation des filles au rang de priorité stratégique.



Je saisis cette belle occasion pour féliciter le Chef de l’Etat pour sa vision et son leadership incarnés qui nous ont valus ces avancées conséquentes en faveur de la femme et de la fille sénégalaise. Je salue l’engagement et la disponibilité des parents d’élèves et du corps enseignant sans lesquels les efforts de l’Etat seraient vains.



A nos braves jeunes filles lauréates, je leur exprime mes encouragements et les exhorte vivement à poursuivre sur cette lancée en s’inspirant du parcours de l’illustre parrain de cette édition le Professeur Souleymane NIANG, homme de sciences et digne serviteur de la nation.



Vive le Sénégal

Vive la République



Fait à Dakar le 19 août 2021



Ndèye Sali DIOP DIENG

Ministre de la Femme, de la Famille,

du Genre et de la Protection des Enfants