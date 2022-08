Concours général 2022 / Macky Sall aux lauréats : « Fixez-vous comme objectif de devenir des professeurs Souleymane Mboup! »

Le Chef de l’État a présidé ce jeudi 11 août 2022 la cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves du Sénégal à travers le concours général. Ils sont 104 élèves primés ce jour et c’est Fatou Niang, élève en classe de 1ère au lycée d’excellence Mariama Bâ de Gorée qui a ravi la palme.



Face aux potaches, le président de la République leur a dit : « vous êtes honorés aujourd’hui en reconnaissance de vos efforts au bout d’une année scolaire intense. Vous avez brillé par vos résultats, prouvé ce que l’école sénégalaise peut produire de meilleur et montré à vos camarades la voie à suivre. Je vous en félicite vivement ainsi que vos encadreurs. Je vous invite à garder intactes vos ambitions en restant humbles et concentrés sur vos études. Alors ne vous laissez pas griser ni par vos succès ni divertir par les pièges et les contre valeurs de notre temps. Fixez-vous comme objectif de devenir des professeurs Souleymane Mboup », lancera le Chef de l’État.