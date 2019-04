Concours de récital de Coran : La 27e édition a choisi feu Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine comme parrain

Depuis vingt sept ans déjà, le président du Forum Islamique pour la Paix, Ahmed Saloum Dieng, organise pendant le mois de ramadan, un concours sous-régional de récital de Coran.

La présente édition a comme parrain Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine et l'invité d'honneur est Demba Diop Sy. Cette initiative qui représente un "cadre unitaire des différents Daaras", est prévu les 24, 25 et 26 mai prochain. Toutes les bonnes volontés sont invitées à mettre la main à la poche afin que ce grand événement soit une réussite totale. Parmi les invités de ces grands moments de communion et de ferveur religieuse, figurera un grand soufi, Mouhidine Samba Diallo...