Concours Club OHADA : L'Université Assane Seck de Ziguinchor a raflé tous les prix

Le Club OHADA de la Casamance basé à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, a remporté les trois prix du concours OHADA mis en jeu. Les étudiants sont allés à Saint-Louis du Sénégal où ils ont remporté tous les prix devant leurs camarades étudiants venus des autres universités. Ce concours national de l'élite en droit OHADA a pour objectif la promotion et la vulgarisation du droit OHADA. Contents de remporter ces prix, les lauréats à l'image de Maguette Marone, étudiante en 2ème année à l'Ufr Droit, estime que c'est une fierté pour notre université qui selon elle, était perçue comme une petite université. Mais, "à travers ces trois prix, nous leur avons montré que nous sommes devenus grand". Remportant le prix de "Meilleur Plaideur", l'étudiante en 2ème année définit la plaidoirie : " c'est pouvoir sortir ce qui est en nous, défendre nos convictions et de la plus belle des manières", renseigne cette étudiante en Droit...