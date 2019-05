Concorde : une journée africaine du dialogue et un observatoire permanent du dialogue en réflexion

Maodo Malick Mbaye, le Président de l’Association des élus départementaux, et représentant du Centre indépendant de Recherches et d'Initiatives pour le dialogue (CIRID) en Afrique de l'Ouest et du Centre a indiqué que cette organisation menait le plaidoyer pour que le 28 Mai puisse devenir au niveau de l’Union africaine, la journée africaine du dialogue. Il s’est par ailleurs félicité du choix de Famara Ibrahima Sagna comme Président du comité de pilotage du dialogue, mais a aussi laissé entendre qu’il fallait penser à former dans notre élite politique d’autres personnalités avec les mêmes caractères pour que la relève puisse être assurée. « C’est pour cela que nous proposons un observatoire permanent du dialogue. Il est rare de voir des fils d’un même pays se rassembler sans mort d’homme ».

Pour finir, il a lancé une alerte, sur une bonne utilisation des réseaux sociaux et du langage utilisé notamment sur les questions identitaires et communautaires.