Conclusions du conseil présidentiel territorialisé de Sédhiou : Les 18 points retenus par Macky Sall pour le programme triennal d’investissements prioritaires 2023-2025

Après Thiès, c’est la région de Sédhiou qui a reçu le président de la République Macky Sall pour une tournée économique. C’est hier, dans l’après-midi que le chef de l’Etat a atterri sur le sol du Boudié et du Pakao pour passer des jours avec les populations dans le but de recueillir des avis des uns et des autres sur la politique de développement de Sédhiou. Le programme régional de la région doit être validé par d’ores et déjà, le Président Macky Sall retient les 400 milliards de francs CFA partagés entre 18 points prioritaires. Il s’agit du maillage sécuritaire et de la modernisation des localités frontalières de la région avec un budget conséquemment augmenté. L’accélération du désenclavement intégral avec la réalisation du boucle du Pakao (Karantaba, Koulibanta et Sare Tanné) ainsi que la boucle du Boudié Sud et améliorer les conditions de transport fluvial.



La vocation agricole de Sédhiou va aussi faire partie des priorités par la relance des domaines agricoles communautaires. Le développement du cheptel national et la promotion de la région en matière d’aquaculture et de pisciculture. Le président de la République veut également accélérer la réception fonctionnelle du quai de pêche de Sédhiou. Pour la région, il faut également, d’après le Président Macky Sall, engager un vaste programme de construction et de réhabilitation de bâtiments et d’édifices publics abritant les services de l’Etat.



La huitième mesure concerne l’accélération de l’élaboration du plan d’urbanisme et programme à partir de 2023 deux aménagements de Promovilles à Goudomp et Bounkiling. Le renforcement de l’électrification rurale est aussi un facteur important pris en compte par le Président Macky Sall sur les mesures retenues.



Dans le cadre du soutien et de l’accompagnement de la jeunesse, le Président Macky Sall retient la construction de maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. A ce titre, Macky Sall appelle les maires à faciliter l’obtention des terres pour abriter ces infrastructures. Le chef de l’Etat se dit sensible aussi, au soutien des Daaras dans la région. Et, il faut les renforcer pour un meilleur apprentissage des « Ndongo Daara ». Macky Sall demande ainsi aux services concernés de faire la cartographie pour recenser ces Daaras. La valorisation du patrimoine historique, des potentialités culturelles et des écosystèmes est pour Macky Sall un pilier essentiel pour la sauvegarde des acquis de la région. Le renforcement des structures sanitaires avec la construction de l’hôpital régional Amadou Tidiane Bâ sera aussi, sur le programme triennal d’investissements prioritaires, un pilier que les 400 milliards prendront en compte dans l’optique du développement intégré de la région.