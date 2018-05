Concertations sur le processus électoral : Le comité de suivi installé au grand bonheur du pôle de l'opposition

Le comité de suivi des recommandations issues des concertations sur le processus électoral a été installé ce matin en présence de certains représentants du pôle de l'opposition et de la majorité.

Ce comité s'est réuni en présence de la CENA, de l'administration, de la société civile et d'experts désignés par les acteurs politiques du pôle de la majorité et de l'opposition.

Venu représenter le pôle de l'opposition à l'installation du comité, Déthié Diouf coordinateur du Visa se félicite de l'initiative. Il pense d'ailleurs que "ce comité de suivi permettra d'aller en profondeur sur des questions importantes".

Ce comité se veut un cadre de dialogue et de propositions pour une supervision optimale de l'application des recommandations des experts sur le processus électoral...