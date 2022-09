Concertations sur la cherté de la vie au Sénégal : Momar Ndao optimiste pour de meilleures solutions.

Présent à la cérémonie de lancement des concertations sur la cherté de la vie au Sénégal, le président de l’Association des consommateurs, Momar Ndao, se dit optimiste pour de larges consensus entre les différents acteurs.



Pour lui, il est important que les acteurs s’entendent au cours des discussions afin de trouver de larges consensus pour soulager les populations.



« Dans le cadre de la préparation de cette réunion, nous avons discuté et identifié un certain nombre de thèmes et de réflexions, notamment le cadre réglementaire et sécuritaire, comment mener la politique de lutte contre la hausse des prix, la réglementation du loyer, la santé et les dispositions relatives aux associations des consommateurs, la gestion des services publics essentiels. En ce qui concerne le loyer, il est extrêmement important que nous puissions faire des efforts pour soulager les ménages et trouver la meilleure formule », a souligné Momar Ndao...