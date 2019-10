Concertation des acteurs de la formation professionnelle : « Répondre aux besoins de qualification de chaque région » (Dame Diop)

Le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat, Dame Diop, a présidé pendant 2 jours, la rencontre de concertation avec les acteurs du système en vue d’améliorer l’accès à la formation professionnelle et technique et de donner aux jeunes des opportunités de formation et d’emploi.



Cet atelier a permis aux académies et aux établissements de formation professionnelle et technique, une meilleure prise en charge de la formation pour répondre aux besoins de qualification de chaque région afin de faire face aux défis liés à l’emploi des jeunes.



Lors de cette rencontre, le ministre a fait part du vœu du président de la République de construire un premier lot de nouveaux centres de formation professionnelle modernes au sein de 15 départements.



La question des centres de formation qui peine à se terminer a été aussi évoquée et le ministre de faire savoir que des mesures seront prises afin de situer les responsabilités à propos des retards de travaux.



L’atelier d’échanges et de partage des orientations stratégiques du ministère est organisé en présence des inspecteurs d’académie ; des chefs d’établissements publics et privés : de la délégation générale de l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes et des agences régionales de développement.