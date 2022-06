Concert de casseroles : la consigne a été respectée à Nord-Foire.

Le mot d’ordre de l’opposition qui avait appelé à un concert de casseroles, ce 22 juin, à 20h a été largement respecté à Nord-Foire. Des habitants de cette localité de la commune de Yoff, durant une quinzaine de minutes, ont pollué l’atmosphère de ce paisible quartier.



Le bruit émanait des klaxons de véhicule, de motos et des ustensiles visibles jusqu’au balcon des villas. Les jeunes ont uni leurs notes dans une ambiance très amère à l’ouïe et faisaient des va-et-vient entre le terminus du bus 34 et la Brioche dorée pour exprimer leur mécontentement de la gestion du régime...