Concert de casseroles / Habib Niang déverse sa bile sur Sonko : « c'est irresponsable! »

Très remonté contre les sorties jugées "inopinées" du leader d'Ousmane Sonko, leader de Yewwi Askan Wi, le responsable politique de la Zone-Nord, Habib Niang a effectué une marche pour sensibiliser les jeunes au culte du travail et de la non violence.



Le "concert de casseroles" initié par Sonko vendredi dernier est, selon Habib Niang : "un acte irresponsable, vu que ce genre de bruit est dangereux pour certaines personnes âgées ou souffrant d'une quelconque maladie".



Le leader Apériste à Thiès-Nord qui est venu au secours, par accident, d'une personne malade secoué par le "concert de c asseroles" du leader Yaw, s'est dit choqué d'entendre un responsable politique encourager les jeunes à la violence. "En cette veille de fête de la Tabaski, les parents ont d'autres choses plus importantes à gérer que d'aller s'occuper de leurs enfants blessés ou tués dans des manifestations politiques", fulmine-t-il. "Ousmane Sonko devait organiser des journées de prières pour ces jeunes décédés lors des manifestations, mais il ne l'a pas fait. Nos jeunes sont en période d'examens. C'est un acte irresponsable et j'invite les jeunes à ne pas se laisser distraire par ces manœuvres politiciennes", fait-il remarquer.



Cependant, il n'a pas manqué de féliciter et d'encourager son leader qui, selon lui, est plus passif que les anciens présidents. "Le Président Macky est différent de Diouf et Wade. C'est un président déterminé et un travailleur acharné. Il avance", a-t-il soutenu...