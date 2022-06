Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, est au moment où ces lignes sont écrites, en direct à la TFM dans l'émission Faram Facce.



En effet, acculé par Papa Ngagne Ndiaye, qui reproche aux leaders de YAW d'organiser un concert de casseroles, alors que des familles entières sont endeuillées du fait des manifestations que ces mêmes leaders ont appelées le 17 juin dernier.



Selon Bathélémy Dias, "le concert de casseroles est une stratégie politique." Un fait que Papa Ngagne dira ne pas comprendre, car souligne-t-il, « quand il y a des morts au Sénégal, on a l'habitude d'organiser des cérémonies de lecture de Coran et non des concerts de casseroles ».



Cette réaction a eu le don de susciter la colère du maire de Dakar, qui dira tout simplement "Wathié Kamil, dou la fadial daara'' (La lecture du coran ne règle pas les problèmes)