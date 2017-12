Concert de Wally Seck à Kaolack : Le directeur du Cœur de ville brise le silence et recadre ses détracteurs

Le directeur intérimaire du Cœur de la ville de Kaolack vient de monter au créneau, à la suite du sit-in tenu par quelques travailleurs du complexe dénonçant le fait que la direction générale ait pris la décision d'intervenir toute activité commerciale au delà de 22 heures, à l'occasion du concert du fils de Thione Seck. Selon Cheikh Faye, " tous les occupants du Cœur de Kaolack ont été avertis 4 jours avant le passage de Wally Seck à Kaolack. Et nous avons pris ces mesures pour des raisons de sécurité. Vous savez, nous sommes dans un complexe qui abrite plusieurs services et notre responsabilité est de sécuriser les personnes et leurs biens. C'est pourquoi, des policiers (Gmi) ont été déployés sur les lieux aux fins de mener à bien cette politique de sécurisation". Poursuivant dans cette même lancée, le directeur intérimaire d'ajouter : "Aucun occupant n'a été dérangé dans le cadre de son travail. Nous leur avions demandé de fermer leurs boutiques à 22 heures, mais finalement, ils sont allés jusqu'à minuit. Il y a deux personnes qui n'ont pas voulu respecter les consignes parce qu'elles voulaient tout simplement profiter de cette situation en vue de prendre part au concert de Wally Seck sans acheter de ticket. Et pourtant, le promoteur a casqué fort pour la location du Cœur de ville de Kaolack. Même dans les plus grands complexes, lorsqu'une activité doit avoir lieu, les occupants sont toujours priés de fermer leurs boutiques pour les besoins de la circonstance. Alors, c'est ce que nous avons fait ici pour le plus grand bien des acteurs du coeur de ville". D'après Mr Faye, l'objectif que la direction s'est fixé est de boucler l'ensemble des réalisations pour permettre aux kaolackois de bénéficier des offres comme le centre commercial qui est fonctionnel, le manège, l'hôtel, la télévision du Saloum, l'espace-auto etc...