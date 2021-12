Comptes nationaux semi‐définitifs de 2020 et définitifs de 2019 : Le bulletin de santé économique du Sénégal vu à la loupe (Rapport ANSD)

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a publié les comptes nationaux semi‐définitifs de 2020 et définitifs de 2019.



Selon le rapport, la crise sanitaire a eu des répercussions sur l’économie sénégalaise avec un taux de croissance de 1,3 % contre 4,6 % pour 2019. Une crise qui a obligé l’État du Sénégal à prendre des mesures restrictives pour limiter la propagation du virus et une récession de 3,1% en 2020 après une croissance de 2,8%, a été notée.



Au niveau de l’UEMOA, les économies ont été affectées par la pandémie mais ont fait preuve de résilience. Ce qui s’est traduit par un taux de croissance positif de 1,8% en 2020, après 5,7% en 2019. L’économie sénégalaise a montré une résilience face à la pandémie du Covid-19. En effet, le taux de croissance du PIB réel est ressorti à 1,3% en 2020, après 4,6% en 2019. Cette situation est consécutive à la crise sanitaire marquée par des mesures restrictives qui ont affecté l’activité économique.



Le ralentissement de la croissance est imputable aux difficultés constatées dans les secteurs secondaire et tertiaire qui ont enregistré une évolution de leurs valeurs ajoutées, respectivement, de -0,4% et -0,1% après des augmentations de 5,0% pour le secondaire et 4,3% pour le tertiaire en 2019. À cet égard, la croissance de l’économie sénégalaise en 2020 est tirée principalement par le secteur primaire. L’activité du primaire a progressé de 12,8% en 2020 contre 4,3% en 2019. Cet accroissement est lié à la performance du sous-secteur de l’agriculture et activités annexes et celui de l’élevage et de la chasse qui contribuent à près de 91,0% à la valeur ajoutée du secteur primaire et qui ont progressé, respectivement, de 18,8% et 4,4%. En effet, la contribution à la croissance de ce secteur se situe à 1,9 point durant l’année sous-revue.



Une hausse du niveau général des prix



Le niveau général des prix, mesuré par le déflateur du PIB, est ressorti à 1,5% en 2020 après une augmentation de 2,1% en 2019. Cette évolution est en liaison avec la hausse des prix des activités extractives (+15,4%), des fabrications de produits agroalimentaires (+2,5%), de la fabrication des matériaux de construction (+7,0%), du transport (+2,1%), des activités d’enseignement (+15,4%). De plus, les prix des taxes nettes sur les produits se sont appréciés de 3,9% en 2020.



Toutefois, le dynamisme du secteur primaire a été amoindri par la contreperformance de la pêche qui a enregistré une contraction de sa valeur ajoutée (-8,2%) en 2020, après une hausse de 8,3% en 2019. Cette situation est en liaison avec la perturbation des chaînes de production et de distribution à la suite de l’instauration des mesures restrictives visant à limiter la propagation de la pandémie. Ces mesures se traduisent par un bouleversement des heures de travail, les problèmes d’accès aux zones de pêche, la réduction du temps et des opportunités de pêche. En conséquence, les débarquements ont diminué de 8,2% en 2020.