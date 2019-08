Compétitions scientifiques en Médecine de Cotonou 2019 : Le Sénégal en passe de rater le rendez-vous faute de moyens

Après avoir remporté le tournoi de génie médical de 2018, le Sénégal risque de rater les compétitions scientifiques en Médecine de Cotonou 2019, par manque de moyens. En effet, la cellule Sénégal du Réseau des Etudiants en Médecine de l’Afrique de l’Ouest (REMAO) a lors des précédentes journées scientifiques de BAMAKO 2017 et de Conakry 2018 remporté les compétitions de génie médical et de communications scientifiques devant les huit pays membres du REMAO. Au Sénégal, la Cellule REMAO-Sénégal regroupe tous les étudiants en science de la santé du Pays.



Cette année, Cotonou a été désignée pour accueillir les grandes journées du REMAO au niveau sous régional du 6 au 15 septembre 2019 sous le thème fédérateur ‘’la place des maladies émergentes à l’ère de la mondialisation’’. Après des mois de préparation pour ces compétitions scientifiques, l’équipe sénégalaise qui ne cesse de faire la fierté de notre chère patrie à travers ses résultats, est confrontée à des problèmes de transport et logistique faute de moyens.



En réalité, le REMAO confie avoir sollicité l’appui de nos autorités étatiques et administratives sans retour positif, alors qu’il reste moins de deux semaines pour le début des assises scientifiques de Cotonou.



Ces étudiants regroupés autour de la cellule REMAO Sénégal interpellent leurs ministres de tutelles M. Cheikh Oumar Anne, Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation et M. Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l’Action sociale ainsi que les autorités administratives pour un appui financier et logistique afin qu’ils puissent dans les conditions idoines, représenter dignement le Sénégal aux compétitions scientifiques en médecine de Cotonou. Organisme sous régional regroupant tous les étudiants en Médecine, Pharmacie et Odontologie des différents pays de l’Afrique de l’Ouest. Le REMAO vise l’intégration par les sciences médicales, la culture et le sport.



Ces journées seront une occasion d’échanges scientifiques, culturels et sportifs entre étudiants en science de la santé.