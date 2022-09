Compagnonnage avec Benno : Les femmes de l’UCS demandent à Abdoulaye Baldé de quitter la coalition.

La responsable nationale du mouvement des femmes de l’Union Centriste du Sénégal (UCS) conforte son leader qui est sur la dynamique de rejeter la présidence de la commission défense et sécurité à l’Assemblée nationale.



Dans un communiqué transmis à la presse, Awa Ndour Niane, souligne que « l’ensemble des femmes du parti affirment avec vigueur que le compagnonnage avec le Benno Book Yaakaar n’est pas du tout favorable à l'UCS. »



L’amazone des premières heures pour la cause des centristes d’ajouter : « depuis décembre 2018 que le Président, le Dr Abdoulaye BALDÉ et son parti sont dans la coalition BBY, ils ont été zappés de toutes les instances de décision octroyées aux membres de la coalition de la grande majorité. »



Elle ajoute pour conclure que « le traitement réservé au Président Abdoulaye Baldé, lors de la formation du dernier gouvernement et l’installation du Bureau de l’Assemblée nationale prouvent à suffisance qu'il est grand temps de reconsidérer ce compagnonnage qui risque d'enterrer l'UCS. Le mouvement national des femmes de l'UCS reste fortement mobilisé derrière le Pdt Abdoulaye Baldé et l'invite à quitter immédiatement BBY, si rien de juste n'est fait pour corriger cette anomalie... »