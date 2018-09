Compagnie générale immobilière du Sahel (Cgis) : Khafor Touré porté à la tête

Abdou Khafor Touré, ancien directeur général de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes sous Wade a été porté à la tête de la Compagnie générale immobilière du Sahel (Cgis). Une société anonyme née des entrailles de la Caisse de dépôts et de consignations drivée par Aliou Sall comme le rapporte «L’As». La Cgis s’occupera exclusivement de la promotion, de la gestion et de l’investissement immobilier. En clair, elle va hériter de la gestion des actifs immobiliers de la Cdc et faire de la promotion immobilière.