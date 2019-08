Community Shield : Riyad Mahrez a « dribblé » le contrôle antidopage de justesse

Selon As, l’international Algérien a manqué ce match pour échapper à un contrôle antidopage. Les médecins du club ont décidé de ne pas prendre aucun risque avec Mahrez car, il pouvait être positif au contrôle antidopage après un traitement des yeux.



En effet, Mahrez avait eu des problèmes de vue et a pris des médicaments. Ne connaissant pas exactement ce qu’il avait pris, les médecins de Manchester City ont préféré ne pas prendre de risque. Après avoir pris connaissance de cette situation, Guardiola était clair : « Mahrez ne sera pas du groupe pour ce match. Riyad a pris des médicaments, mais nous ne savons pas ce qu’il a pris et, par conséquent, le contrôle antidopage était un risque. On ne sait ce que contenait ce médicament et nous ne voulions pas prendre de risque », avait déclaré Pep à The Sun.