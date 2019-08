Community Shield / Manchester City a pris le meilleur sur Liverpool (1-1, 5-3 t.a.b.)

Le choc a tenu toutes ses promesses ! Au terme d'un match disputé et passionnant, Manchester City a pris le meilleur sur Liverpool (1-1, 5-3 t.a.b.) ce dimanche à l'occasion du Community Shield.



Dès le début de la partie, les Citizens se procuraient une première occasion sur une erreur de Gomez, mais Sané ne cadrait pas sa tentative. Parti sur un rythme élevé, ce match s'animait avec la réponse des Reds sur une frappe de Salah qui frôlait le poteau de Bravo !



Malgré un coup dur avec la sortie sur blessure de Sané, le champion d'Angleterre frappait en premier dans cette rencontre avec l'ouverture du score de Sterling sur une remise de David Silva (0-1, 11e).

Malgré une réaction de Liverpool avec un tir de Salah sur le poteau dans la foulée, City dominait les débats et Alisson devait s'interposer devant Sterling pour l'empêcher de doubler la mise. Petit à petit, le rythme retombait et les hommes de Pep Guardiola monopolisaient tranquillement le ballon jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, la physionomie de la partie changeait totalement. Bougés par Jürgen Klopp, les Reds retrouvaient enfin des couleurs et imposaient un rythme plus soutenu à leurs adversaires. Acculé, City était tout proche de craquer avec une reprise du pied de van Dijk sur corner qui échouait sur la barre de Bravo ! Dans la foulée, Salah jouait également de malchance avec une frappe à l'entrée de la surface sur le poteau ! Puis sur un contre, Sterling avait l'opportunité de plier le match, mais l'Anglais s'emmêlait tout seul les pinceaux devant Alisson...



Et City allait payer ce raté ! Sur un coup-franc, van Dijk réalisait une remise pour Matip, qui propulsait le ballon au fond des filets de la tête (1-1, 77e). Un retour mérité !



Quelques secondes plus tard, Liverpool était à deux doigts de prendre l'avantage, mais Keita puis Salah butaient sur un grand Bravo ! En souffrance jusqu'au bout avec un sauvetage de Walker sur sa ligne devant Salah, Manchester City résistait jusqu'à la séance des tirs au but et parvenait à l'emporter grâce à un arrêt de Bravo devant Wijnaldum !