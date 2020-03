Communique : report assises de l'entreprise initialement prévues les 14 et 15 avril 2020 au 13 et 14 octobre 2020

Nous portons à votre attention le report des Assises de l’Entreprise du Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP) prévues les 14 et 15 Avril 2020 à l’Hôtel King Fahd Palace.







Le CNP est dans l’obligation d’un report en raison de la pandémie du Coronavirus Covid-19, ainsi que de la dimension internationale de ses Assises de l’Entreprise avec notamment, le Salon International des Professionnels de l’Economie Numérique «SIPEN», le Salon Expo «Dakar Industrie» et les Conférences Régionales regroupant plus de 3.000 participants nationaux et étrangers.







Nous vous informons que les nouvelles dates fixées sont les Mardi 13 et Mercredi 14 Octobre 2020 au King Fahd Palace.