Communique : le mouvement des femmes de l’APR félicite le nouveau premier ministre et son gouvernement

Le Mouvement des Femmes de l’APR adresse ses vives félicitations à son Excellence, le Président Macky SALL, suite à son discours historique du 16 septembre 2022, et à sa décision de nommer Monsieur Amadou BA, Premier Ministre, reconnu pour ses capacités managériales exceptionnelles, sa grande discrétion et son esprit d'ouverture.

Le Mouvement des Femmes de l'APR apprécie à sa juste valeur l'engagement de Monsieur le Premier Ministre à conduire la politique du Gouvernement à la tête d’éminentes personnalités choisies pour occuper des portefeuilles ministériels dans un contexte de changement et d'urgence.

C'est aussi l'occasion pour le Mouvement des Femmes de l'APR de féliciter l'ensemble des ministres appelés dans ce Gouvernement de combat, et de les encourager dans la noble mission de satisfaction des préoccupations des populations sénégalaises.

Le Mouvement des Femmes de l'APR apprécie également, le travail réalisé par sa Présidente Madame Ndèye Saly DIOP DIENG, Ministre de la Femme sortante, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, durant les cinq années passées aux côtés de son Excellence, le Président Macky SALL, et salue aussi les résultats obtenus.

C’est aussi le lieu pour les femmes républicaines d’adresser leurs félicitations et vœux de plein succès à leur sœur, Madame Fatou Diane GUEYE, pour ses nouvelles missions au service des femmes et des enfants du Sénégal.

Elles demeurent également convaincues, que le Gouvernement dirigé par leur frère Amadou Ba va accélérer les importants chantiers mis en œuvre par son Excellence le Président Macky SALL pour un Sénégal Emergent à l'horizon 2035.



Mouvement des Femmes de l’Alliance Pour la République

Le pôle scientifique