Communiqué du conseil des ministres du 12 octobre 2022 .

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a magnifié le bon déroulement du Maouloud et a félicité les chefs religieux, le Gouvernement, les forces de défense et de sécurité et les autres services de l’Etat pour l’excellente organisation des célébra tions sur l’ensemble du territoire national.

Abordant le renforcement de la souveraineté alimentaire, le Président de la République a rappelé son option d’intégrer le volet « souveraineté alimentaire » aux missions et à l’intitulé du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural afin d’asseoir l’extension des surfaces cultivées, l’amplification des productions agricoles et horticoles au regard du volume de nos importations et des modes de consommation.

Dans cette perspective, le Chef de l’Etat a rappelé le caractère interministériel de cette orientation majeure du Plan Sénégal Emergent et a engagé le Ministre en charge de l’Agriculture, sous la supervision du Premier Ministre, d’élaborer, avant fin décembre 2022, une Stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal (SAS), consensuelle, pragmatique et durable.

A cet effet, le Président de la République, a rappelé la nécessité d’une implication opérationnelle des départements ministériels concernés et la mise à profit des travaux de l ’Institut de Technologie alimentaire (ITA) pour assurer l’atteinte des objectifs.

Ainsi, le Chef de l’Etat a engagé le Ministre de l’Agriculture à présenter, avant fin novembre 2022 : (i) une nouvelle doctrine d’int ervention de la SAED et de la SODAGRI ; (ii) l’évaluation de la distribution du matériel ag ricole aux producteurs ; (iii) le Programme national d’autosuffisance en riz (PNAR) actualisé.

Enfin, le Président de la République a indiqué aux ministre s en charge de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie, la nécessité d’accélérer l’édification ciblée des magasins de stockage et des unités de transformation des productions en vue de créer, avec le développement des activités du Marché d’Intérêt national (MIN), un écosystème favorable à la souveraineté alimentaire durable du Sénégal.

S’agissant de l’ accélération de la mise en œuvre d es Zones économiques spéciales (ZES), des agropoles, des sites et parcs industriels, le Chef de l’Etat a rappelé les différents instruments d’impulsion et de matérialisation de la politique d’industrialisation du Sénégal pour élargir la base productive, renforcer l’attractivité , l’innovation et les transferts de technologies, ainsi que la création d’emplois dans nombre de secteurs et de localités du pays.

Dans cette dynamique, le Président de la République a invité le Premier Ministre et les m inistres en charge de l’Industrie et de l’Economie, à veiller au suivi permanent de la mise en place des zones économiques spéciales (ZES) et de l’exécution des projets d’agropoles et de sites industriels.