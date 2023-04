Communiqué du Conseil des ministres du Mercredi 26 Avril 2023

A l ’ entame de sa communication, le Président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations et présenter ses meilleurs voeux à la Oumah Islamique, à l ’ occasion de la célébration de l ’ Aïd El Fitr (KORITE), marquant la fin du mois béni de Ramadan, avant de formuler des prières avec l ’ ensemble de la Nation, pour un Sénégal de Paix, de Prospérité et de solidarité.

Abordant la préservation de la stabilité sociale et la dynamique d ’ émergence du Sénégal, le Chef de l ’ Etat a réaffirmé sa disponibilité et son engagement à consolider le dialogue et la concertation avec toutes les forces vives de la Nation, selon des formats et thématiques indiqués, dans le respect de l ’ Etat de droit, des institutions de la République et des valeurs démocratiques.

Le Président de la République a par ailleurs, félicité Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO, précédemment Ministre d ’ Etat, Directeur de Cabinet du Président de la République, pour sa nomination en qualité de Président du Conseil Economique, Social et Environnemental.

Revenant sur le 5 e recensement général de la population et de l ’ habitat (RGPH5) prévu du 15 mai au 15 juin 2023 et qui est une activité majeure du calendrier républicain, le Chef de l ’ Etat a rappelé le rôle de cet instrument pour la connaissance des caractéristiques de notre démographie et de notre habitat en vue d ’ un aménagement du territoire préventif, d ’ une planification optimale des politiques publiques, d ’ un meilleur ciblage des interventions, mais aussi, de l ’ actualisation des statistiques nationales et des agrégats macroéconomiques du pays.

Dès lors, le Président de la République a demandé au Premier Ministre et au Ministre de l ’ Economie, du Plan et de la Coopération de veiller au succès du RGPH 5 à travers un pilotage permanent du bon déroulement de cette vaste opération, qui va se déployer sur l ’ étendue du territoire national, sous la coordination technique de l ’ ANSD avec les 32.500 enquêteurs et superviseurs sélectionnés.

A cet effet, le Président de la République a invité le Premier Ministre à mobiliser les services de l ’ Etat et les moyens adéquats, en veillant, par une communication soutenue et une sensibilisation à la base, à la forte implication des populations.

S ’ agissant de l ’ impératif d ’ une nouvelle doctrine d ’ entretien et de préservation du patrimoine routier, le Chef de l ’ Etat a évoqué les efforts financiers importants consentis depuis 2012 et visant la réalisation d ’ infrastructures routières et autoroutières de qualité, de même que l ’ aménagement de pistes de production, renforçant le désenclavement interne du pays par le développement des transports routiers durables.

A cet effet, le Président de la République a demandé au Premier Ministre de veiller, avec les ministres concernés, à l ’ entretien régulier du réseau routier classé selon un programme prioritaire des travaux validé avec un financement budgétaire maitrisé et sécurisé.

Le Chef de l ’ Etat a notamment rappelé, l ’ importance d ’ une bonne évaluation des mécanismes de recouvrement et d ’ utilisation de la Taxe d ’ usage de la Route (TUR), source essentielle de financement du Programme national d ’ entretien routier.

Le Président de la République a également demandé au Gouvernement d ’ optimiser les interventions des structures de l ’ Etat en matière d ’ entretien routier courant, afin de préserver durablement notre patrimoine national d ’ infrastructures routières et de pistes de désenclavement.