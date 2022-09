Communiqué de presse officiel concernant les droits de diffusion de la Coupe du Monde 2022 au 🇸🇳 Sénégal

Le Groupe New World Tv est fier du renforcement de sa collaboration avec la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise, (RTS) notamment depuis le mois d’août 2022 grâce à l’accord, avec approbation formelle de la FIFA, entre les deux sociétés pour la diffusion en accès gratuit de la Coupe du Monde Qatar 2022 sur le territoire sénégalais.



Malgré les rumeurs véhiculées et entretenues sur certains médias, c’est bien la RTS qui sera le diffuseur des matchs en accès gratuit pour le bonheur des téléspectateurs Sénégalais.



Le Groupe New World Tv se réjouit que tous les Sénégalais aient la garantie de suivre et de soutenir « Les Lions de la Teranga » dans la fabuleuse aventure de la Coupe du Monde Qatar 2022 grâce à un média professionnel et sérieux.



New World Tv félicite la RTS pour la diligence et le professionnalisme dont son équipe dirigeante a fait preuve durant la phase précontractuelle et après la signature du contrat.



Cette importante accélération de la collaboration entre les deux sociétés ouvre la voie à de nouvelles perspectives sur lesquelles une communication viendra en temps voulu. Les deux groupes de médias affichent leur ferme volonté de renforcer ce partenariat dans l’intérêt du public africain.