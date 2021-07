Communiqué de presse: Sadio Mané rejoint la Team Oumou Group

Oumou Group (ex Oumou Informatique), vous annonce la signature de l'international Sénégalais Sadio MANE en qualité de Brand Ambassador. L’attaquant de Liverpool devient la nouvelle égérie du leader de la distribution d’équipements au Sénégal.



Pourquoi Sadio Mané comme Brand Ambassador ?

Parti de son petit village (Bambaly), Sadio s’est hissé au plus haut niveau du football international grâce à son amour du travail, sa rigueur et sa résilience; Une ligne directrice et des qualités similaires à celles du Groupe Oumou qui partit de rien au Marché Tilène, est devenu la référence dans la distribution d’équipements au Sénégal.

Il faut aussi noter que Sadio MANE s’investit régulièrement dans le soutien de la population sénégalaise à travers des actions sociales à fort impact. Des valeurs partagées par le fondateur du Groupe Oumou, Diabel SECK qui œuvre aussi pour le bien être du consommateur sénégalais.

L’ensemble du personnel de Oumou Group se voit très heureux d’associer son image de marque à celle du plus grand symbole de la jeunesse sénégalaise.

Fatou SECK (Directrice Générale Oumou Group) : << Ce partenariat est pour nous un moyen de valoriser le “made in Sénégal”».



