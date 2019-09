Communiqué : Les précisions du Général Niang sur sa supposée brouille avec le Président du Dialogue national

LLa presse avait fait état cette semaine d’une supposée brouille entre le Président du Dialogue national Famara Ibrahima Sagna et celui de la Commission politique de ce dialogue, le Général Mamadou Niang. Dans un communiqué rendu public, ladite Commission tient à préciser qu’elle entretient, au contraire, de très bonnes relations de travail avec le Président Famara Ibrahima Sagna, et que celui-ci reste régulièrement informé de l’évolution de ses travaux. La Commission politique précise, d’autre part, que ses réunions se déroulent dans de bonnes conditions et que les résultats auxquels elle parviendra seront portés à la connaissance du public en temps utile.