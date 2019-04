Communiqué / Le Comité d'Initiative du MDIS/LIGGEY SENEGAL rappelle les défis à relever dans la construction d'un Sénégal émergent

Le Comité d’Initiative du MDIS s’est réuni, sous la présidence de Monsieur Samba NDIAYE, Maire de NDOFFANE, le vendredi 12 Avril 2019, pour statuer sur la situation politique nationale. A cet égard, le MDIS réitère ses vives félicitations au Président Macky SALL pour sa brillante réélection aupremier tour. Le Comité d’Initiative associe à ces félicitations tous les membres et sympathisants du mouvement, en particulier pour les brillants résultats obtenus à Ndoffane et dans d’autres localités du pays.

Dans ce même registre, la transparence et la bonne organisation de cette élection magnifiées par tous les observateurs nationaux et internationaux, confortent notre pays dans sa position de démocratie majeure. Cela a eu comme corollaire la présence d’une quinzaine de chefs d’Etat et de gouvernement venue assister à la cérémonie solennelle de prestation de serment du Président Macky SALL , le 02 Avril 2019.

A cette occasion, le chef de l’Etat, dans un discours plein d’engagement, a insisté sur des questions aussi importantes que le civisme et la citoyenneté, marques des pays émergents.



De ce point de vue, le Comité d’Initiative du MDIS réaffirme sa proposition relatée dans son communiqué de presse du Jeudi 20 Avril 2017 d’instaurer progressivement le service militaire obligatoire.Il convient de signaler que les pays que nous citons souvent en exemple, comme le MAROC, utilisent cette démarche pour relayer les systèmes d’éducation classique que sont, entre autres ,la famille et l’école dans sa pluralité.



Sur la formation du nouveau gouvernement, le MDIS rappelle les prérogatives constitutionnelles qui donnent au Chef de l’Etat le pouvoir de nommer aux fonctions civiles et militaires. Sous ce rapport, le MDIS adresse ses vives félicitations aux personnalités qui ont été choisies dans le gouvernement pour poursuivre la mise en œuvre du PSE, seul référentiel de la politique économique et sociale de notre pays à l’horizon 2035.

Cependant, il convient de rappeler à tous, que les défis à relever sont importants et multiformes et peuvent être ainsi résumés : - équité territoriale ;

- justice sociale ;

- employabilité des jeunes ;

- logements pour tous, en particulier pour le monde rural.

Dès lors, l’heure est à la remobilisation patriotique pour l’avènement d’un Sénégal pour tous.

Dans cette perpective , le MDIS renouvelle son engagement à accompagner le Président Macky Sall dans son ambition pour la construction d’un Sénégal Émergent.



LE COMITÉ D’INITIATIVE