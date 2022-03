Communiqué / Congrès mondial de la téléphonie mobile : l’Artp à l’école de l’inclusion numérique

(Barcelone) - Le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), M. Abdoul LY, et sa délégation de collaborateurs honorent à nouveau de leur présence l’édition 2022 du « Mobile World Congress » (MWC).

Cet événement majeur, inscrit en lettres d’or sur le calendrier mondial du secteur des télécommunications et du numérique a lieu chaque année au Palais des Congrès et Centre de Conférences « Fira Gran Via » de Barcelone, en terre espagnole.

Après une première participation au mois de juin dernier lors de l’édition 2021, décalée en raison de la Covid, le patron de l’ARTP accompagné de quelques collaborateurs est à nouveau présent sur ce forum qui rassemble les principales parties prenantes des ministères, des organismes de règlementation et de l’écosystème du mobile avec un programme de rencontres et un calendrier journalier qui cadrent parfaitement avec les besoins de la régulation et des secteurs régulés au Sénégal.

Ce lundi 28 février, premier jour de l’édition 2022 du Congrès mondial de la téléphonie mobile, M. Abdoul LY a pris part à une réunion très enrichissante sur l’inclusion numérique.

Les panelistes ont planché sur la question suivante : Que faut-il faire pour que tout le monde soit connecté ?

Plusieurs sommités du secteur ; opérateurs, régulateurs et autres acteurs du milieu ont participé à ce conclave. Les attentes sont nombreuses.

Au chapitre des « B to B », M. Abdoul LY a rencontré plusieurs personnalités, parmi lesquelles Mme Paula Ingabire, Ministre rwandaise des TIC et de l’Innovation, Mme Bety Aïchatou Oumani, Présidente du Conseil National de Régulation du Niger et M. Sékou Oumar Barry nouveau Directeur General de ARPT de la Guinée Conakry.

Par la suite, le Dg de l’ARTP et ses collaborateurs ont eu une riche séance de travail avec une équipe de STARLINK de SPACEX (de Elon Musk) conduite par un de ses vice-présidents, pour échanger autour de la volonté de la société STARLINK d’investir le secteur du numérique au Sénégal.

D’autres rendez-vous, non moins importants avec les partenaires ou dans le sens de la prospective et de la veille technologique sont également au programme de la délégation de l’ARTP.

Le MWC, organisé annuellement par le GSMA (Global System for Mobile Communications), est considéré comme l’un des plus grands événements mondiaux en termes d’inventions technologiques et d’innovations numériques.

Concrètement, le Congrès mondial de la Téléphonie mobile permet aux participants d’échanger, de partager leurs expériences et surtout de recueillir le maximum d’informations concernant l’évolution du secteur technologique à travers le monde.

Le présent forum mondial du mobile s’étale sur 4 jours. Il va prendre fin le jeudi 3 mars prochain.

Barcelone, le 28 février 2022