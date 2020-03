Communication de crise contre le Covid-19 / Macky Sall face à la Nation ce lundi.

Le président de la République du Sénégal va faire un discours ce lundi pour corser les mesures déjà prises pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ces mesures, selon le quotidien «L’Observateur » dans sa parution du jour, seront plus corsées et les décisions plus contraignantes car le niveau d’alerte justifie l’urgence.



La cellule nationale de crise composée par des ministres et le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence, a présenté au chef de l’Etat des propositions faites lors de la réunion du week-end. La plus en vue, c’est la limitation des déplacements : «Le virus ne bouge pas, ce sont les personnes qui le font bouger.» Ainsi, deux schémas se présentent sur la table de Macky Sall : le couvre-feu ou l’état d’urgence...