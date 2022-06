Communication : Les contours du projet de la Tour de la Radiodiffusion sénégalaise (Rts) au Triangle Sud.

Le président Macky Sall a procédé, ce mardi, à la pose de la première pierre de la Tour de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts) au Triangle Sud. 6 mois d’études et 18 mois de réalisation vont permettre à ce bâtiment de 10 étages de sortir de terre.



À terme, la Tour de la Rts qui va se dresser sur une hauteur de 55 m, va surplomber tout son environnement et renfermera un studio amphithéâtre d’une hauteur de 10 m d’une surface de 1 000 m2 avec une capacité de 585 places, 02 studios Tv de 300 et 400 m2, 03 studios régie-radio au niveau de la mezzanine, 02 salles de formation audio à vocation régionale, 08 plateaux de bureau open-space, 55 bureaux, 25 salles de réunion, 01 salle pour le conseil d’administration, a révélé la Cse.



Dans le plan présenté au président Macky Sall, il est indiqué que le bâtiment implanté au sud-est des locaux actuels de la Rts avec une emprise au sol de 2 615 m2, comptera un corridor de 6 m de large qui permettra éventuellement aux véhicules des Sapeurs-pompiers, d’intervenir en toute liberté en cas de naissance de feu.