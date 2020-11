Communication : Le gouvernement face à la presse.

C'est un autre pan de la communication du gouvernement qui sera dévoilé sous la houlette du ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement. Oumar Guèye sur instruction du Chef de l'État, aura la responsabilité d'installer un dialogue franc et constructif entre l'État et le monde des médias.



Avec la présence de 10 ministres de la République, ce sera une opportunité offerte aux différents professionnels des médias d'interagir avec les membres du gouvernement sur la politique initiée par le président de la République et portée par les différents ministres.



Ceux de l'intérieur, de la santé et de l'action sociale, de l'agriculture et de l'équipement rural, de l'Eau et de l'assainissement, des Pêches et de l'économie maritime, de l'environnement et du développement durable, du commerce et des petites et moyennes entreprises, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, ainsi que le secrétaire d'État chargé des sénégalais de l'extérieur sont au rendez-vous. Il s'agira, estime le ministre Oumar Guèye de "faire de notre gouvernance, un haut-lieu de transparence et de partage de l'information institutionnelle issue de nos différents départements ministériels". « Ce sera ainsi tous les 15 jours », dira-t-il.