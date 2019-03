Commune des HLM : Benno victorieux, Diafara Seye pour le maintien de la cohésion

Les HLM à Dakar ont plébiscité le Président Macky Sall lors de la Présidentielle tenue ce dimanche. Une victoire à laquelle a largement contribué Diafara Seye, responsable politique au sein de la coalition Benno Bokk Yaakar. M Seye a gagné au niveau de son centre de vote de l’école Aynina FALL le plus grand centre des HLM avec 12 bureaux de vote. Une victoire dira-t-il acquise suite à un travail « en synergie et aussi en toute camaraderie ».

« On n’a a pas lésiné sur les moyens. On a aussi multiplié le porte à porte et les thés débats sous la coordination du Maire Pape Seck (Infatigable) mais aussi des leaders de parti à la base le Ministre Penda MBOW, Fatoumata DIOUF, Jaraf NDAO, Lala Aicha FALL, Aliou MAIGA, Cheikh MBAYE, Abdoulaye THIAM, Awa NDOYE et les mouvements de soutien « Lekket gui », « AFAYA », « Record et Soukali Sounou gokh ». Sans oublier également l'appui du ministre Amadou Ba. Nous nous sommes aussi réjouis que son frère cadet qui est le Président du Parti pour l'émergence et le Développement (PED) puisse venir travailler à ses côtés. Nous ne pouvons oublier Mohamed Massamba SEYE qui était jusque-là dans le pool des non-alignés à intégrer la grande coalition présidentielle ». Il a aussi signalé la participation active des sages, des femmes et de la jeunesse mais aussi celle de Mody BEYE coordonnateur du CDR. « Les résultats ont montré que seule la cohésion paie », a-t-il dit.

Pour rappel, Diafara Seye est Financier de formation et est réputé généreux, serein et calme qui préfère l'action à la parole.

Il a, pour finir, invité tous les partisans à maintenir cette cohésion et de travailler pour que le Président maintienne cette victoire. « Le seul mot d’ordre est de maintenir ce bloc d’équipe pour d'autres échéances à venir », a-t-il conclu. Mais aussi à garder toute leur sérénité et de croire en la victoire du Président Macky SALL au premier tour.