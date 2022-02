Commune de Yoff : « Nous ne sommes pas venus pour licencier qui que ce soit » (Seydina Issa Laye Sambe, maire).

Installé, ce 11 février, dans ses nouvelles fonctions de maire de la commune de Yoff, le successeur d’Abdoulaye Diouf Sarr a d’emblée tenu des propos qui rassurent les agents municipaux trouvés sur place.



Le plus jeune maire élu dans la ville de Dakar, Seydina Issa Laye Samb compte inscrire son action dans la réunification des populations yoffoises.



« Nous ne sommes pas venus pour licencier personne ni rendre la vie difficile à qui que ce soit. Nous sommes venus pour travailler dans la paix, l’entente et la concorde », a-t-il expliqué après la formation de la nouvelle équipe municipale.



Cette dernière qu’il va piloter est composée de 8 adjoints au maire en respectant l’obligation paritaire. Les cinq (5) membres du groupe ont été désignés à travers les différentes cités nouvelles de la commune.



L’édile promet, toutefois, de tenir ses promesses tendant à des actions concrètes et réalistes. Il compte pour la prochaine étape, réunir tous les acteurs de la commune pour décliner un plan d’investissement communal sur lequel va se focaliser le travail qui sera abattu les cinq (5) prochaines années de son mandat.