Commune de YOFF : les libéraux veulent détrôner Abdoulaye Diouf Sarr.

La section communale du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) s'est réunie hier après-midi, pour s’organiser en vue des élections locales de janvier 2022.



Dans une optique de rassemblement et de mobilisation, les militants et sympathisants se sont joints pour montrer leur force autour de leur leader Mamadou Sarr. Les libéraux veulent faire renaître leur parti et ambitionnent de repositionner le PDS sur l’échiquier politique du pays.



Cette tâche est envisageable d’après le président de la section communale de Yoff, le candidat Mamadou Sarr, par des politiques de développement local. Avec la participation de différents mouvements de femmes, cadres du parti et associés politiques, le Pds compte orienter sa politique vers la croissance des secteurs comme celui maritime, de l’éducation et religieuse.



Une politique d’automatisation des femmes de la localité est aussi établie, l’implication des nouvelles cités et finalement de travailler afin de créer les leviers pour captiver les investisseurs surtout étrangers.