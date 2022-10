Commune de Mbao : 74 millions de francs vont être injectés dans l’éducation, promet Abdou Karim Sall

Après une visite la semaine passée dans l’ensemble des écoles de la commune de Mbao pour faire un compte rendu exhaustif des besoins et la situation des établissements scolaires, le maire de la commune Abdou Karim Sall a procédé à une distribution d’importants lots de matériel scolaire aux acteurs de l’éducation lors d’une cérémonie au sein de la mairie, le mardi 18 novembre.



Au total, rien que pour cette année le maire de la commune de Mbao promet d’injecter 74 millions de FCFA pour améliorer les conditions de l’éducation dans cette localité.



Ainsi pour le démarrage de cette année scolaire 2022-2023, le maire a doté les établissements de fournitures scolaires d’une valeur de 14 millions, de 500 tables bancs d’une valeur estimée à 15 millions et 24 millions ont été prévus pour réhabiliter des toilettes et en construire d’autres dans l’ensemble des écoles de la commune de Mbao.