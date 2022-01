Commune de Koungheul : Mayacine Camara reconnaît sa défaite et félicite Alioune Badara Ly.

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Mayacine Camara, n’a pas du tout attendu la publication officielle des résultats pour reconnaître sa défaite à Koungheul.



En effet, il a effectué dans la soirée, selon le site Xibarubambouck, une déclaration dans une chaîne locale pour féliciter son adversaire, Alioune Badara Ly, tête de liste de la coalition Euleukou Sénégal.



Le candidat Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Koungheul a appelé ainsi tous les militants et responsables à renforcer l’unité et la mobilisation pour des victoires encore plus éclatantes dans le futur...