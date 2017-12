Commune de Keur Socé : Un accident de circulation fait 3 morts

Un accident vient de se produire sur la route de Keur Madiabel-Kaolack à hauteur du village de Keur Wack ( commune de Keur Socé).



Un véhicule '7 places' et un Mercedes ont fait une collision et selon les témoins, le bilan fait état de 3 morts et plusieurs blessés.





Les victimes ont été acheminées à l'hôpital régional de Kaolack par les sapeurs pompiers.