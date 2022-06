Commune de Kédougou : Ousmane Sylla met en jeu 1 million pour le quartier le plus propre.

L'edile de la ville de Kédougou, M. Ousmane Sylla, a présidé une rencontre avec les services techniques, les délégués de quartiers, et de présidents de mouvements de jeunesse, ce mercredi 1er juin 2022 à l'hôtel de ville.

Cette importante rencontre avait pour objectif de mettre en place un plan d'action hivernal pour faire face aux difficultés liées aux inondations, telles que la stagnation des eaux de pluie, les inondations dans certains quartiers, l'assainissement et le manque de paratonnerre, surtout si l'on sait que la pluviométrie est très élevée dans la région.

En effet, force est de constater que pendant l'hivernage, les populations font face à de nombreuses difficultés comme les foudres, la stagnation de l'eau dans les rues, les quartiers et à l'intérieur du marché et une insalubrité favorisant la prolifération des moustiques.

Au cours de cette rencontre, les questions relatives au reboisement, au désengorgement du marché central ont aussi été évoquées.

Le maire Ousmane Sylla, après avoir recueilli les différentes interventions, a fait une synthèse des propositions. Suite à cela, il a été arrêté l'établissement de plans d'action dans les quartiers et autour du délégué pour rendre propre les quartiers; l'identification des lieux et les zones à risque avec l'aide du service de l'urbanisme; la fourniture de bacs à ordures; le reboisement dans les lieux publics et les espaces verts, avec un objectif de planter 5.000 arbres, dont 500 par quartier; le désengorgement du marché pour amoindrir les risques et protéger les usagers. Le maire a décidé de mettre en jeu un prix doté d'un montant d'un million à gagner par le quartier le plus propre de la ville...