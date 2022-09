Les membres de l'Amicale des Amis du Port de Kaolack se sont rendu à Darou Salam Ndangane où le bradage du foncier de la façade maritime est devenu le sport favori des hommes à "col blanc".



Abdoulaye Marone, le président et les habitants du dudit quartier (non loin de la nouvelle gare routière Nioro de Kaolack), ont dénoncé cette pratique qui ne cesse de prendre de l'ampleur.



Dernièrement, la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'occupation du Sol (DSCOS), avait ordonné l'arrêt des travaux au niveau d'un des plus grands chantiers.



L'Amicale qui s'est engagée à sauvegarder ces lopins de terre, a démonté la thèse selon laquelle le non dragage du port constitue un frein quant à la navigation de certains bateaux. Selon Abdoulaye Marone, cette thèse ne tient pas la route, car le port de Kaolack reçoit et peut bel et bien recevoir toute sorte de bateau. Et en plus, le port de Ndakhonga n'empêche en rien le transport maritime.



La plate-forme compte d'ailleurs rencontrer les autorités dont le gouverneur et le préfet de Kaolack...