Commune de Guinguinéo : Le président Macky Sall investit Alpha Sy.

La tête de liste de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Guinguinéo (région de Kaolack) sera dirigée par Alpha Sy.



La décision émane du président Macky Sall.





"C'est l'occasion pour nous de remercier le Chef de l'État et président de la Coalition BBY, Son Excellence le Président Macky Sall pour la confiance. Nous nous engageons à faire face aux obstacles pour le triomphe de la coalition à Guinguinéo", a réagi M. Sy dès l'annonce de la nouvelle.



"Nous appelons les militants, les sympathisants, les alliés et amis à rejoindre notre marche inéluctable vers la victoire, vers la victoire de Guinguinéo, pour Guinguinéo et par Guinguinéo. Le changement c'est maintenant ! L'émergence c'est avec vous tous, pour vous et par vous. Tout le monde compte", a-t-il renchéri.